Peña Nieto celebra acuerdo comercial entre México y Estados Unidos

El presidente Enrique Peña Nieto celebró que México y Estados Unidos hayan alcanzado un acuerdo que fortalecerá la relación bilateral en materia comercial.

Ante líderes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) habló de la conversación telefónica que tuvo con el presidente Donald Trump.

“Hoy ya arribamos a un punto de entendimiento y de acuerdo hoy de ganar, ganar, entre México y los Estados Unidos y esperemos que muy pronto de igual manera ocurra con la negociación con Canadá y Estados Unidos que nos permita, en próximos días, cerrar de manera formal y en principio el acuerdo de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá, pero, sin duda, hoy sí es de destacar que lo que no estaba resuelto y las diferencias que había en esta negociación con los Estados Unidos han quedado superadas”, señaló Peña Nieto.

Reconoció públicamente a los equipos negociadores, tanto de México como de Estados Unidos que con voluntad y disposición dialogaron durante más de un año buscando un buen acuerdo comercial.

“Reconocer también la disposición del gobierno electo para que personas designadas por quien ha resultado ser Presidente electo de México, fueran parte observadora de este proceso y eso nos permitiera hacer un frente común como Nación”, apuntó el mandatario.

Recordó que hace 19 meses, cuando tomó posesión el presidente Donald Trump, hubo incertidumbre y dudas sobre lo que sería la relación comercial entre México y Estados Unidos.

Un año después de negociaciones, aseguró que se ha alcanzado un Tratado bilateral que beneficia a los dos países.

El Presidente reiteró que su gobierno deja un México en mejores condiciones de cómo estaba en 2012.

“Reconociendo los esfuerzos de las generaciones que nos antecedieron, no importando su origen partidario, aquí no caben mezquindades, ni regateos, es de justicia saber reconocer los esfuerzos de cada Gobierno, como los que deseamos tenga la futura Administración, que sea de prosperidad y éxito porque, entonces, significará desarrollo y bienestar para todo el país, este Gobierno, el que me ha tocado encabezar, le ha cumplido a México”, apuntó.

El presidente Peña Nieto tomó protesta al nuevo dirigente de la CNC, Ismael Hernández Deras, quien ofreció al próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, disposición al diálogo y al acuerdo.

“Pero demandaremos trato justo, sin duda, que no permitiremos que se excluya a millones de campesinos de los apoyos sociales y productivos por el hecho de haber votado por una opción política distinta a la que resultó vencedora”, señaló Hernández Deras.

(Con información de Juan Sebastián Solís)

tfo