Peña Nieto aplaude elección de México como sede del Mundial 2026

El presidente Enrique Peña Nieto aplaudió la elección de México, Estados Unidos y Canadá de ser sedes del Mundial de Futbol 2026.

“Esta mañana recibimos la magnífica noticia de que México, junto con Canadá y Estados Unidos, será sede de la Copa Mundial de Futbol 2026”, comentó Peña Nieto.

El mandatario felicitó mediante un video publicado en redes sociales a la Federación Mexicana de Futbol por el logro, además manifestó su beneplácito por la afición que será testigo del evento.

El presidente recordó que el país logró un éxito en la organización de los Mundiales de Futbol en 1970 y 1986 y sentenció que “México hará historia en ser el primer país en organizar tres copas del mundo.

Indicó que la decisión de la FIFA es un reconocimiento a los tres países y “un voto de confianza a la capacidad de organización, a la calidad de la infraestructura y a los servicios que México ofrece”.

Peña Nieto subrayó que México es un gran anfitrión, que cuenta con magnificas playas, pueblos mágicos y extraordinarios sitios arqueológicos. Añadió que los mexicanos son personas hospitalarias y cálidas, que disfruta de compartir sus tradiciones.

Recordó que México es sede de grandes eventos deportivos de clase mundial como El gran Premio de México en la Fórmula 1, el Torneo de Golf de la PGA y el Abierto Mexicano de Tenis.

El mandatario comentó que la unión de México, Estados Unidos y Canadá se manifiesta en la gente, en las familias, los negocios y el comercio, además “el futbol sabe que los países referidos están profundamente unidos”.

Felicitó a los tres países por ser anfitriones del Mundial de Futbol 2026.

En un tuit el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a las sedes por obtener la organización del Mundial de Futbol 2026.

The U.S., together with Mexico and Canada, just got the World Cup. Congratulations – a great deal of hard work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018