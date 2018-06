Pelosi: ‘¿Dónde está la compasión de Trump?’

La líder demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, manifestó su oposición a la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump.

La legisladora habló este miércoles desde las escalinatas del Capitolio donde dijo que son equivocadas las medidas migratorias del magnate neoyorquino.

“Una vez más queremos decirle al presidente Trump ¿hasta dónde puede llegar?, ¿dónde está su compasión?, ¿cómo es posible que arrebate a niños pequeños de los brazos de sus padres?”, preguntó Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara de Representantes.

Pelosi cuestionó al presidente Trump al pronunciar: “Dice que esta crisis migratoria no es su responsabilidad, pero, eso no es cierto él dio la orden de aplicar la ‘tolerancia cero’ y es una mancha que nos afectará”, destacó.

“Sabemos que tenemos que discutir el tema de migración, pero debemos ganar la batalla por los valores de la Unión Americana. La familia es semilla santa, no podemos entender cómo esta administración ha hecho tanto y atreverse a decir que no es verdad”, dijo Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara de Representantes.

Meanwhile…here on Capitol Hill. @NancyPelosi and @RepJerryNadler are with Democrats to discuss the bill “Keep Families Together Act.” pic.twitter.com/xDJG9luvqg

— Caroline Tucker (@CTuckerNews) June 20, 2018