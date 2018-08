Película de Kevin Spacey debuta con mísera taquilla de 618 dólares

La última película de Kevin Spacey, que cayó en desgracia tras múltiples denuncias de abuso sexual, fue un fracaso de taquilla con una recaudación de 618 dólares en su debut en cartelera.

“Billionaire Boys Club“, basada en una historia real de un esquema ponzi en los 80, abrió en 11 cines en Estados Unidos con una recaudación de apenas 126 dólares y cerró el domingo en 618, según cifras de medios especializados.

Quedó a años luz de “Crazy Rich Asians”, la cinta que lidera la taquilla norteamericana, según cifras consolidadas de la firma especializada Exhibitor Relations.

El largometraje, adaptado del libro homónimo escrito por Kevin Kwan (2013), recaudó 35.2 millones de dólares desde su estreno el miércoles, 26.5 millones de ellos solo en el fin de semana.

En esta comedia romántica de una factura muy clásica, Rachel Chu (Constance Wu), neoyorquina de origen chino y profesora en la universidad NYU, acepta viajar a Singapur para visitar a la familia de su novio, Nick Young (Henry Golding).

Allí descubrirá que Nick es el heredero de una familia de promotores inmobiliarios de origen chino, una de las familias más ricas de Asia, y se verá inmersa en un medio del cual ignora todo.

“Crazy Rich Asians” es el primer filme de Hollywood con un casting predominantemente asiático desde “El club de la buena estrella” en 1993.

Billionaire Boys Club”, que cuenta además en su elenco con estrellas como Ansel Elgort (“Baby Driver”) y Taron Egerton (“Kingsman”), no aparece en la lista de 82 filmes en cartelera en Estados Unidos.

El estudio Vertical Entertainment “seguramente no quería la prensa negativa y las cifras fueron filtradas por un servicio de rastreo”, explicó Jeff Bock, analista senior de la firma, que publica cifras oficiales.

Es la primera película del dos veces ganador del Oscar desde que fue objeto de más de una docena de señalamientos de asalto o acoso sexual en el surgimiento del movimiento MeToo.

Vertical, que lanzó la película primero en video en julio, defendió el estreno a pesar de tener a Spacey en el elenco.

“Esperamos que estas acusaciones angustiosas relacionadas con el comportamiento de una persona, que no eran del conocimiento público cuando se filmó hace dos años y medio, y que tuvo un papel secundario en ‘Billionaire Boys Club’, no empañen el lanzamiento de la película”.

“Si colocamos el precio promedio del boleto a 9.27 dólares, eso quiere decir que unas seis personas se presentaron en cada cine”, señaló The Hollywood Reporter. “Y ese es, por mucho, el peor resultado en la carrera de Spacey”.

Las acusaciones de abuso contra Spacey le costaron su trabajo en la serie “House of Cards”, que protagonizaba, y que fuera eliminado de las escenas del último filme de Ridley Scott, “Todo el dinero del mundo”, donde fue reemplazado por Christopher Plummer.

Es investigado además en Londres -donde dirigió The Old Vic Theatre entre 2004 y 2015-, Los ngeles y Nantucket, un lujoso balneario cerca de Boston, pero hasta ahora no fue imputado por la justicia.

“The Meg”, donde la estrella británica Jason Statham interpreta a un buzo de rescate que intenta salvar a científicos -a bordo de un submarino en las profundidades- del voraz ataque de un tiburón prehistórico, obtuvo 21.2 millones de dólares (83.7 millones en dos semanas) y fue relegada al segundo lugar.

“Mile 22”, un nuevo thriller con Mark Wahlberg, se ubicó en el tercer lugar, con 13.7 millones de dólares.

“Mission Impossible: Fallout”, la nueva entrega de la saga con Tom Cruise otra vez en el papel protagónico, quedó cuarta con 10.7 millones de dólares y 181 desde su estreno hace un mes.

Le siguió el estreno de la película de aventuras prehistóricas “Alpha”, que debutó con una taquilla de 10.3 millones de dólares.

“Christopher Robin: un reencuentro” (8.9 millones), “El infiltrado del KKKlan” (7 millones), “Slender Man” (4.8 millones), “Hotel Transylvania 3” (3.8 millones) y “Mamma Mia! Here We Go Again” (3.4 millones) completan la lista de las 10 más taquilleras.

Con información de AFP.

FJMM