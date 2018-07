Pedro Carrizales, de chavo banda a diputado

Pedro César Carrizales Becerra, de 39 años de edad, conocido como “El Mijis”, resultó ganador en la elección del pasado 1 de julio y será diputado local por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por el Partido del Trabajo (PT), Morena y Encuentro Social (PES), en San Luis Potosí.

Ya es un hecho, voy a ser el primer diputado a nivel nacional, de chavo banda, de barrio, voy a ser el primero, es mucho compromiso, un reto que tengo muy grande de no defraudar a este sector que siempre ha sido olvidado”, dijo Pedro César Carrizales, conocido como “El Mijis”, quien reconoció que: “Una parte de mi vida estuve desorientado, me juntaba con chavos banda, pero aun así salí adelante, a partir de hace como 14 años me enfoqué en apoyar a gente como yo, le he dado como 48 viviendas a gente de escasos recursos”.

Pedro Carrizales trabaja como contratista de obra, pero gran parte de su tiempo lo dedica a las pandillas para ayudar a que los jóvenes se alejen de las drogas y la delincuencia.

Fue invitado por el PT a participar y ganó la diputación local por el octavo distrito electoral. Hoy es diputado electo.

Es que chavo banda no deja uno de serlo, soy chavo banda, a mucho orgullo, soy de barrio, no los vamos a defraudar, se los prometo, pero voy a dedicarme más a trabajar con la comunidad y a rescatar espacios públicos, lo que he hecho toda la vida y ahora que esté en un puesto en el que se puede ayudar a muchos es lo que voy a hacer”, aseguró.

Pedro ha sido criticado por su aspecto y afirma que ahora buscará darle voz a todos aquellos que, como él, han sido discriminados.

Vamos a llevar propuestas y vamos a trabajar para que la gente que creyó en nosotros se sienta orgullosa y que no se avergüencen, trato de que nos den la oportunidad, no pedimos impunidad, pedimos una oportunidad y que vean que el chavo banda no es el problema, sino la solución”, agregó.

Pedro Carrizales comenzará su trabajo como legislador en septiembre.

Con información de José Aguilar Noyola

LHE