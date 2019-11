Mi pecado es ser indígena y cocalero, dice Evo Morales al anunciar renuncia

Evo Morales renunció hoy a la presidencia de Boliva, al igual que el vicepresidente lvaro García Linera, tras casi tres semanas de inestabilidad postelectoral que cerraron con una auditoría de la OEA, que dictaminó la existencia de irregularidades y recomendó un nuevo proceso. Aseguró que su único pecado fue ser indígena y cocalero.

Te recomendamos: Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia

En un mensaje poco antes antes de las 17:00 horas locales, Morales anunció que había enviado su dimisión a la Asamblea Legislativa Plurinacionalno sin antes denunciar la actuación desestabilizadora de la oposición.

Acusó “a los grupos que solo buscan su interés con mentiras” de hacer daño a Bolivia, y reiteró que con su dimisión busca evitar un baño de sangre. “Que mis hermanos no sean agredidos”, dijo al llamar a cesar la quema de casas que se había dado en diversos puntos del país.

Recordó que su mandato duró 13 años, nueve meses y 18 días, nunca con ambiciones personales.

No he robado nada, si lo piensan, presenten una prueba”, retó y agregó que había llegado por el pueblo y no por la plata.

Mi pecado es ser indígena, dirigente sindical, cocalero#, subrayó Morales.