Chacharín, el payaso que se hizo viral por contar chistes de asaltos en transporte público comparte su historia. Lleva 28 años de profesión, durante la pandemia encontró en el transporte público una manera de sobrevivir.

Te recomendamos: Pasajeros se bajan de transporte público tras identificar a asaltantes y se salvan de ser robados

Los asaltos en el transporte público de la zona conurbada del Valle de México son una constante, no solo despojan a los usuarios de sus pertenencias sino que los deja con sentimientos de angustia e impotencia. Un hombre vestido de payaso en la ruta Coacalco-Tultitlán, en el Estado de México, se encarga de hacerles el viaje mucho más llevadero, se trata de ‘Chacharín’.

‘Chacharín Show’ se hizo viral en redes sociales, por su rutina sobre los asaltos en el transporte público.

“El otro día se subió un chavito, chamaquito, bien gandalla, qué edad tendría que su cubre boca era de Dragón Ball; todavía me dijo: ¡órale payaso ya te la sabes! saca todo lo que traes, le digo:Mi esposa me dejó, se me está acabando el gas, aproveché le saque todo lo que traía, me dice: No seas payaso que me des tu celular, le digo 04455”.

‘Chacharín’ cuenta que lleva ya 28 años de profesión. Durante la pandemia encontró en el transporte público una manera de sobrevivir.

Los operadores de la ruta Coacalco-Tultitlán, en el Estado de México, lo dejan subir sin cobrarle, aunque a veces son blanco de sus bromas.

Él asegura que gracias a su personaje se ha salvado de ser asaltado.

“Yo estaba sin maquillaje, me iban a asaltar, me llegaron y me dijeron: ¿Eres Chacharin? Sí, ah no, no te preocupes eres buenísimo, eres la banda y te voy a decir cómo me dijeron, ¡Guey! te rifas cabrón, no te apures, pásale”, dijo.

“Qué padre que en vez de subirse a asustar, nos saca una sonrisa un rato. Se ganó la propina, ahora ya me voy hasta la base para regresarme pues me pasé de estación”, comentó una pasajera.