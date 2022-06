Paulina Goto denunciará a chofer de taxi por app tras sentirse en riesgo

La actriz y cantante, Paulina Goto, narró a Paola Rojas el incidente que vivió cuando tomó un taxi por app y señaló que denunciará al chofer tras sentirse en riesgo.

Te recomendamos: Video: ‘Por eso las matan’ grita taxista a mujeres en Oaxaca y lo detienen

En entrevista para ‘Al Aire con Paola’, la actriz comentó que la noche del 14 de mayo tuvo un incidente ‘muy desafortunado’ en un taxi que tomó por aplicación y reiteró que comparte en sus redes sociales cómo va el proceso.

Paulina Goto contó que se subió al carro y bajó la ventana, ya que eso le hace sentir más segura, sin embargo, de manera inmediata, el chofer la subió y le puso seguro para impedir que la actriz pudiera bajarla.

“Le pedí que me dejara bajar la ventana de nuevo y que quitara el seguro y me dijo que no, le que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, ‘que no me iba a pasar nada’, entonces abrí la puerta en movimiento, salté, corrí y grité hasta encontrarme con una amiga que me había dejado dos cuadras atrás, eso fue lo que me hizo sentir muy insegura, no iba a tomar ningún riesgo”, relató la actriz.