Paul McCartney ofrece concierto secreto en estudio Abbey Road

El exBeatle Paul McCartney ofreció un concierto secreto en los estudios Abbey Road de Londres ante fans e invitados especiales.



Sir Paul, de 76 años, tocó en los famosos estudios de grabación de la capital británica una decena de canciones, entre ellas grandes éxitos de los Beatles como “Drive My Car”, “Lady Madonna” y “Back In The U.S.S.R.” así como canciones de su próximo disco, “Egypt Station”.

Paul McCartney ofrece concierto secreto estudio Abbey Road

Los asistentes fueron elegidos a través de un concurso en Internet.

La semana pasada McCartney pidió a sus seguidores en Instagram que contaran en un video por qué querían estar presentes en la actuación exclusiva. Junto a los ganadores, entre el público estaban la cantante Kylie Minogue así como los actores Johnny Depp y Orlando Bloom.

🎥@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad Una publicación compartida de Paul McCartney (@paulmccartney) el 23 Jul, 2018 a las 5:23 PDT

En los estudios Abbey Road, McCartney grabó en su momento con los Beatles discos clásicos como “A Hard Day’s Night” (1964), “Revolver” (1966) y “Yellow Submarine” (1969).

El nuevo álbum, “Egypt Station”, se publicará el 7 de septiembre. En la posterior gira “Freshen Up”, Sir Paul recorrerá entre otros países Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Austria.

Con información de DPA.

FJMM