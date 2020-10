Guardadas, más de 200 patrullas nuevas de SSP Puebla desde hace 10 meses

Habitantes de Puebla denuncian que son víctimas de la delincuencia, mientras más de 200 patrullas nuevas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) se encuentran guardadas desde hace 10 meses.

Te recomendamos: Matan a tiros a seis personas en Tecamachalco, Puebla

“Aquí la inseguridad está a la orden del día, estamos mal, se le habla a la patrulla y no vienen, se llevan las llantas, se llevan los carros”, denunció Arturo Marquecho, habitante de la Unidad Habitacional ‘Las Margaritas’.

Los habitantes insisten en que constantemente son víctimas de la delincuencia por la falta de seguridad y patrullaje de las policías estatal y municipal. En ese complejo habitacional de 6 mil departamentos viven 35 mil personas y ante la ausencia de la policía, tomaron medidas de seguridad para cuidar su patrimonio.

“Por ejemplo, doble reja por la inseguridad que hay, tienen que hacer esto. Los rateros lo rompen fácilmente, entonces que hizo el vecino, puso doble reja para seguridad propia. Hemos pedido patrullas designadas nada más para la unidad pero no, nos la han otorgado”, dijo Arturo.

En la Unidad Infonavit San Jorge de la capital poblana, donde hay más de mil viviendas, se registra la misma inseguridad.

Decenas de unidades están dentro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5) y en otras dependencias.

“ Mandaron mil patrullas de las cuales aproximadamente 200 no circulan , porque no alcanza el personal para que todas circulan”, dijo de manera anónima un integrante de la Policía.

El 1 de agosto de 2019, al tomar posesión como gobernador de Puebla, Miguel Barbosa anunció que se adquirirían mil patrullas, se contrataría a más policías y se capacitaría al personal dos meses después. El gobierno del Estado firmó un contrato de mil 387 millones 413 mil 360 pesos con la empresa Lumo Financiera del Centro, S.A de C.V para la renta de mil patrullas, durante 27 meses.

El gobierno del Estado informó que las patrullas estarían completamente equipadas, sin embargo, policías denuncian que el equipo no funciona.

“Las cámaras como tal, no están conectadas al software. Los radios no se escuchan, no sirven, se apagan”, dijo un policía.