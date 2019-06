Paseo dominical ‘Muévete en Bici’ cumple 12 años

Este domingo, la avenida Paseo de la Reforma estuvo de fiesta.

Más de 90 mil ciclistas se pusieron el casco y salieron a conmemorar el aniversario número 12 de la iniciativa “Muévete en Bici“.

Frente al Monumento a la Independencia, el secretario de Movilidad de Ciudad de México, Andrés Lajous, agradeció a las más de 15 millones de personas que los domingos han hecho a un lado el auto y el transporte público para usar la ciclovía, y se han apropiado de una de las arterias más importantes de la capital para andar en bici, patines, correr o simplemente caminar.

Cada vez que ven a una persona en bicicleta, en las calles de la Ciudad de México, esa persona no sólo es un ciclista, sino que es una persona promoviendo el uso de la bicicleta, es una persona que está usando un medio de transporte que no contamina, es una persona que le está demostrando a la ciudad que las calles son de todos, no sólo de unos cuantos”, señaló el secretario de Movilidad.