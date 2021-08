Así pasaron la noche los damnificados de la explosión en edificio de Avenida Coyoacán

Afectados por la explosión del lunes en un edificio de la colonia Acacias, Avenida Coyoacán, aceptaron pasar la noche en un hotel, también de la alcaldía Benito Juárez.

Algunos, como Gonzalo, dijeron que apenas estaban asimilando lo ocurrido y que, por lo mismo, les sería difícil descansar.

Gonzalo se encontraba trabajando en el edificio, junto con su compañero de departamento y su mascota, cuando ocurrió la explosión.

Guillermo también comentó que sería difícil poder dormir, pues aún tenía imágenes fuertes del momento de la explosión.

“Yo estaba en una silla, me caí… Me tocó ver justo en los primeros 10 minutos una persona que traía hasta vidrios en la cara. La verdad súper feo, otra persona que la sacaron en una silla, otra persona que la sacaron en una sábana y fue, creo, la persona que se murió. Entonces, sí fue, la verdad, al principio un shock, porque no me había tocado vivir algo así”, aseguró Guillermo Morales, afectado por la explosión.