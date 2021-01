Pasajeros pierden vuelo México-Canadá por no presentar prueba negativa de COVID-19

Esta madrugada decenas de personas que pretendían volar a Canadá no pudieron realizar su viaje. Y es que a partir del último minuto del 6 de enero del 2021, Canadá solicita a todos los pasajeros aéreos que deseen ingresar al país, antes de abordar su vuelo, presentar un resultado negativo de la prueba PCR de COVID-19.

Don Abel, originario de Guanajuato, trabaja desde hace 27 años en Canadá y se dijo sorprendido ante esta disposición.

La documentación del resultado negativo a COVID-19 de la prueba PCR, realizada dentro de las 72 horas anteriores a la salida programada hacia Canadá, deberá presentarse ante la aerolínea correspondiente.

Esto dijeron algunos pasajeros que viajaban la madrugada de este jueves a Toronto, Canadá, y no pudieron abordar el avión.

“Pues yo en mi caso no pude hacerme el estudio. Me hice otro estudio, pero no sé qué nos requieren. Éramos la verdad más de cien paisanos los que no pudimos salir”, refirió Rodrigo Suárez, pasajero afectado.

“Pues nos avisaron el 1 de enero, que se ocupaba este estudio para el COVID, pero como los laboratorios hay veces que lo tardan algunos días pues no se cumple con las 72 horas”, dijo Alejandro Aguilar, pasajero afectado.