Pasajeros denuncian que perdieron sus vuelos por omisiones de aerolíneas sobre pruebas PCR

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la molestia de varios pasajeros se hizo presente al no poder abordar sus vuelos, debido a la exigencia de pruebas PCR negativas para poder viajar.

“No traigo la PCR, llamé a Iberia y me dijeron que a partir de mañana, el vuelo llega mañana, pero llame para confirmar y me dijeron, no, son los vuelos que salen a partir de mañana, así me dieron la información en el call center. Voy a reclamar, me va a costar, igual, como si lo comprara otra vez”, comentó René, viajero rechazado.

Las medidas de prevención de última hora de los gobiernos de países como España para entrar vía aérea a su territorio, dejaron este domingo a pasajeros enfurecidos porque los nuevos requisitos, dicen, no son claros.

“Hice el check-in y todo estaba perfecto, en la página no me pedían que tenía que llevar un PCR obligatorio, ahora que llego aquí me lo piden y no tengo tiempo de reacción. Estoy muy molesto porque van cambiando las restricciones día a día”, agregó Christian, pasajero rechazado.

“No me dejaron abordar, el supervisor dice que mandó un correo a España donde le contestaron, ahorita contestaron, y me avisaron que no, y que no me puede mostrar el remitente. Me van a hacer comprar otro vuelo, ni siquiera salgo del aeropuerto, voy a Roma”, lamentó Luis Kevin, pasajero rechazado.