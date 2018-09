Pasajeros de avión sangran por nariz y oídos por problema de presurización

El presunto olvido para activar el sistema de presurización, que mantiene la presión en la cabina de pasajeros, causó daños a usuarios de un Boeing 737 de la compañís india Jet Airways, 30 de los cuales resultaron con lesiones.

El avión despegó de la occidental Bombay rumbo a la norteña ciudad de Jaipur, con 166 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, pero conforme se efectuaba el ascenso la presión no se mantuvo al parecer por un descuido de la tripulación.

La falta de presión hizo que las máscaras con oxígeno salieran de sus contenedores y, lo más importante, que 30 pasajeros sufrieran sangrado en nariz y oídos, y en ocho casos necesitaron hospitalización.

Por el incidente la aeronave tuvo que regresar a Bombay, casi una hora después de su despegue.

Un video difundido en Twitter muestra una cabina en silencio con los pasajeros utilizando máscaras de oxígeno.

“Situación de pánico por un problema técnico en el @jetairways 9W 0697 de Bombay a Jaipur. El vuelo regresa a Bombay tras 45 minutos. Todos los pasajeros están bien, incluyéndome”, tuiteó uno de los pasajeros, Darshak Hathi.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps

— Darshak Hathi (@DarshakHathi) 20 de septiembre de 2018