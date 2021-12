Partidos que perdieron registro forman frente político llamado ‘Fuerza Solidaria Progresista’

Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario anunciaron la creación de un Frente Político llamado “Fuerza Solidaria Progresista”, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmara que perdieron su registro como partidos políticos nacionales, por no obtener el 3% de la votación durante la elección del mes de junio.

En conferencia de prensa, los dirigentes políticos reconocieron que la alianza que anuncian no está contemplada en la ley y por eso coinciden en la necesidad de impulsar una reforma electoral.

“Es una figura que no se ha explorado, no está en la ley, es una figura ciudadana de acuerdo de tres dirigentes que quieren empezar a mostrar un nuevo rostro, una nueva manera de interpretar la realidad política más allá de lo que dictan las instituciones electorales del país. Sí se requiere una reforma electoral para que la flexibilidad de la participación ciudadana, más allá de los porcentajes, este construida de otra manera”.

Adelantaron que para la elección presidencial de 2024 podrían participar con un candidato independiente.

“Queremos que los mexicanos nos vean como partidos reconciliados porque ya no queremos más división y más polarización para México, así no somos los mexicanos, este no es el país de dos grupos, no es el país de una ideología y de otra, este es un país plural donde cabemos todos. Estamos haciendo un frente político y vamos a participar en las elecciones del 2024, veremos cuál será la mejor manera, puede ser inclusive a través de candidaturas independientes impulsadas desde nuestras organizaciones políticas, Juntos, RSP, Fuerza por México y el PES valen más que el PRD, o que el Verde o que el PT, incluso estamos un poquito arriba que el propio Movimiento Ciudadano”, dijo Hugo Flores, presidente de Encuentro Solidario.