Parques y zoológicos de la CDMX lucen vacíos por la pandemia de coronavirus

La afluencia de paseantes disminuyó este fin de semana en parques públicos de la Ciudad de México.

“Está muy fea la situación, de la pandemia, ahorita está muy flojo, no hay nada de gente”, Leonardo, danzante en Zoológico de los Coyotes.

En Chapultepec la afluencia de personas fue escasa. En zonas de comida, áreas de ejercicio, no se vieron las aglomeraciones típicas de un fin de semana.

Situación muy similar a la que se vivió en el Bosque de Aragón.

“Sí hemos observado que hay una sensible disminución de visitantes, estamos más o menos al 40% de lo que normalmente la gente acude al bosque, entonces de algún modo también la gente está buscando cuidarse”, dijo Carmen Chávez, directora del Bosque de Aragón.

“Inclusive de otras veces que hemos venido, encontré más vacío. Eso me hace sentir, pues más segura porque ya no hay tanta gente, tanta aglomeración y me puedo mover más”, aseguró Michelle, quien visitó el bosque de Aragón con su familia.

