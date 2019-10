30 universidades mexicanas van a paro por presupuesto, AMLO descarta aumento

Al menos 45 sindicatos de 30 universidades estatales mexicanas entraron este miércoles 9 de octubre en huelga por 24 horas para exigir que el Gobierno federal dé mayor presupuesto para 2020 y, además, que apoye a una decena de universidades sin recursos para las nóminas.

De acuerdo con la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), dichas instituciones solicitan al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador un mayor presupuesto para las entidades académicas.

Entre las universidades participantes están las autónomas de los estados de Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Chiapas y Veracruz.

Según ha trascendido en algunos medios de comunicación el déficit de algunas de ellas rebasa los 1.000 millones de pesos (unos 51 millones de dólares), y por ello han presentado problemas para el pago de nómina de los últimos meses y el pago de aguinaldo.

Enrique Levet, secretario de la Contu, dijo a medios que la situación de algunos trabajadores es preocupante ya que en las 10 instituciones donde el problema es más fuerte, no se ha pagado a los empleados desde agosto.

En un comunicado, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) hizo un llamado al Poder Legislativo de la Unión y al de los estados “a que asuman sus facultades soberanas y enmienden la deuda histórica que tienen con la juventud mexicana”.

Asimismo, pidió que se aprueben presupuestos suficientes y oportunos a las universidades públicas para los próximos años.

En agosto pasado, López Obrador aseguró que el presupuesto para las universidades públicas del país era suficiente y estaba garantizado, aunque hizo un llamado a la austeridad y transparencia en el manejo de los recursos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece una conferencia de prensa. (Tomada de video)

Este miércoles, en su habitual conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no es posible otorgar más recursos a universidades estatales más allá de lo comprometido, y destacó que debe haber cuentas claras y transparencia.

Al ser cuestionado sobre la petición de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de una ampliación de 17 mil 230 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos para 2020, dijo que no era posible entregar más que el incremento inflacionario.

No se puede más que lo que significa la inflación, el incremento inflacionario, tenemos que actuar así, porque tiene que haber orden administrativo (…) Y si no se tiene la razón, aunque se pare el país. Porque si no, vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas. Ahora, si es una petición justa, se tiene que responder”, apuntó.