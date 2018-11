Paro de transporte público afecta a miles en Puebla

Miles de ciudadanos de la capital de Puebla resultaron afectados por un paro de, por lo menos, 40 rutas de transporte público.

Nos vamos en la 24 pero ahorita ¿cómo? Y pues ya ve, me vengo caminando, pero sí es mucho, sí tengo mis dos niños, me dicen que quieren aumentar de a 10, 15 pesos tan sólo a mí, a mí me cobran con él”, detalló Rayo Gutiérrez, usuario del transporte.