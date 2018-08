Paro de maestros afecta a 200 mil alumnos en Sinaloa

Alrededor de 200 mil alumnos de escuelas de nivel básico de Sinaloa se quedaron sin clases debido al paro laboral que realizan los trabajadores de la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Según Fernando Sandoval Ángulo, secretario general de la Sección 53, cerca de mil planteles del estado no iniciaron el ciclo escolar, ya que al menos 23 mil maestros se unieron al paro de labores ante el adeudo de 700 millones de pesos en prestaciones y varios conceptos en retenciones que no han sido liquidados por el Gobierno estatal. Se informó que los maestros paristas se presentaron en las aulas, pero no darán clases.

Las autoridades educativas habían convocado a los padres de familia para que llevaran a sus hijos a las 5 mil 849 escuelas de nivel básico, sin embargo, en los planteles en paro se mantienen cerradas las aulas.

El titular de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa, Enrique Villa Rivera, mencionó que se ha invitado a la dirigencia estatal de docentes a un diálogo, pero no han asistido a las reuniones.

El regreso a clases, este lunes 20 de agosto, movilizó a más de 24 millones de niños en México. Alumnos de educación básica, docentes y administrativos de los distintos planteles públicos y privados inician esta mañana de manera oficial el ciclo escolar 2018-2019 con la implementación del nuevo modelo educativo.

Más de dos millones de alumnos de educación básica y 225 mil docentes en la Ciudad de México (CDMX), autoridades de la ciudad activaron un operativo de seguridad y vialidad con 28 mil policías.

En Aguascalientes, el Instituto de Educación estatal informó que 285 mil alumnos acuden a mil 715 planteles públicos de educación básica. En Baja California, un total de 108 mil 794 alumnos de preescolar, primaria, secundaria, educación indígena y especial regresan a clases.

En Chiapas, 18 mil 400 escuelas de educación básica esperan recibir a más de un millón de estudiantes y más de 59 mil docentes. Para Chihuahua, cerca de 733 mil estudiantes iniciarán formalmente el ciclo escolar 2018-2019, en los aproximadamente cinco mil planteles del nivel básico.

Coahuila informó que 621 mil 954 alumnos se incorporarán al ciclo escolar 2018-2019 en las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte de Coahuila.

Alrededor de 135 mil alumnos y más de ocho mil docentes del nivel básico implementarán el nuevo modelo educativo en 950 escuelas de Colima, con un calendario de 195 días hábiles. En Durango regresarán a las aulas 175 mil estudiantes y se reincorporarán 15 mil personas, tanto docentes como administrativos, en los mil 206 planteles de la entidad.

En Hidalgo se estima que 673 mil 870 estudiantes de educación básica regresan a las aulas, así como 35 mil 445 docentes, en ocho mil 19 escuelas. Jalisco espera que cerca de un millón 733 mil estudiantes regresen a clases en las 13 mil 754 escuelas del estado.

En el Estado de México, este lunes regresan a clases tres millones 362 mil alumnos del nivel básico. En Michoacán, un millón 300 mil alumnos y unos 70 mil trabajadores de la educación, entre profesores, administrativos, directivos y supervisores iniciarán el calendario escolar.

Con información de Erika Palma

MLV