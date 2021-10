Paro de gaseros a medias: mientras unos hacían paro, otros daban el servicio en el Valle de México

El paro de gaseros anunciado por parte del gremio no fue seguido este martes de manera uniforme en el Valle de México; en algunas zonas era imposible encontrar gas mientras que en otras sí daban el servicio. Se anunció que este miércoles continuará el paro.

“Están las dos plantas cerradas, ahorita, no hay gas y andamos buscándolo”, dijo Francisco, vecino de Ecatepec.

“Los tres expendios que tenemos de aquel lado están cerrados y no tener gas es no cocinar, no bañarse. implica muchísimas alteraciones en la vida cotidiana”, apuntó José Antonio Gálvez, vecino de Tlalnepantla.

Cientos de usuarios de gas LP batallaron este martes para llenar sus tanques para uso doméstico tras el anuncio de paro por parte de gaseros que exigen un incremento a la ganancia neta que reciben por la venta del combustible.

“Nos parece muy elevado el costo; hubo un tiempo que le subían y le subían desmedidamente”, comentó Ponciano, vecino de Ecatepec.

A pesar de la protesta, hubo distribuidores que sí continuaron con la venta.

“Hice volantes, le voy a repartir a los clientes, les daré el servicio únicamente por teléfono y en una motoneta”, indicó María Luisa Luna, distribuidora de gas.

Algunos como Hugo reyes, vendedor de birria, de 62 años, camina cada semana 3 kilómetros y medio para conseguir gas en la alcaldía Iztapalapa.

“Vengo lo lleno y ya me lo llevo”, dijo Hugo Reyes, comerciante, quien agregó que de esta forma es un poco más económico. “Hay diferencia, el camión está como 280 y aquí está 226″.

“Luego no acompleto para el tanque y tengo que buscar lo que me alcance para llenarlo. La vez pasada que vine estaba a 12 y ahorita ya está a 13.50”, dijo Macaria Peralta, ama de casa.

Ante las protestas, algunos comerciantes han probado suerte con los tanques bienestar.

“Hemos visto la gran diferencia, si nos ha ayudado a la economía y a la durabilidad que ha tenido”, apuntó Raquel Hernández, vendedora de comida.

Dirigentes del gremio gasero informaron que el paro es indefinido y que de las 6 mil 500 unidades empadronadas el 80 por ciento no laboró este martes.

“Ya nos bajaron el sueldo otra vez. Nosotros estamos ganando, nos andaban pagando mil pesos cada ocho días, ahorita ya nos lo bajaron a 500 cada ocho días”, señaló Luis Alejandro, un gasero.

El gremio gasero reconoció que las movilizaciones y bloqueos a vialidades principales, este lunes, no fue lo correcto.

“Estamos, la verdad, muy apenados y queremos ofrecer una disculpa pública porque sabemos que fue un acto incivilizado. No lo justifico y aceptamos el error y lo confrontamos y estamos dispuestos a pagar las consecuencias de esta situación tan lamentable”, indicó Enrique Medrano, miembro del gremio gasero nacional.

El presidente López Obrador rechazó que estas movilizaciones pongan en riesgo el abasto del combustible.

“Hay protestas porque había la mala costumbre de extorsionar a la gente. En general. O sea, estamos enfrentando la corrupción de arriba para abajo”, dijo el presidente López Obrador.

Con información de En Punto.

LLH