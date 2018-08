Atropello en Parlamento británico es incidente terrorista: Policía

El atropello ocurrido esta mañana ante las barreras de seguridad del Parlamento británico, en Londres, es tratado como un incidente terrorista, informó hoy la Policía.

The Metropolitan Police’s Counter Terrorism Command is investigating an incident in #Westminster this morning during which a number of people were injured. Keep following @metpoliceuk for updates. https://t.co/mcyVXyiOPi

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 de agosto de 2018