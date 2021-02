Parejas prefieren vivir en unión libre que casarse, revela censo del INEGI

El Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que de 2010 a 2020 disminuyeron los matrimonios y cada vez más personas deciden vivir en unión libre.

De acuerdo con los resultados, de cada cien personas de 12 años y más, 35.4 están casadas, 34.2 son solteras, 18.3 viven en unión libre y el resto son separadas, divorcias o viudas.

El porcentaje de población casada tuvo una caída de 5.1 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje de población en unión libre incrementó en 3.9 puntos porcentuales respecto a 2010.

Esta tendencia se debe a varias causas:

“Los jóvenes no están muy dispuestos a perder esos indicadores, eso significaría dividir tu ingreso si es que tu pareja no trabaja, y a tener que comprar o rentar una vivienda”, indicó Edgar Vielma, director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI.

El incremento en la unión libre revela también que la mayoría de los jóvenes no ve beneficios legales en el matrimonio y además se adquieren derechos y responsabilidades, principalmente económicas.

“Lo que está pasando es que ahora los jóvenes ven más obligaciones que beneficios, lleva a que pueda haber que ciertos grupos poblacionales se sientan vulnerables y digan: yo no me meto en camisa de once varas, prefiero estar en unión libre o soltero. Porque muchos de los solteros no es que estén realmente solteros, sí tienen una relación de pareja, pero simplemente viven en hogares diferentes, ¿por qué? por no asumir ese costo del gasto de la vivienda”, señaló Edgar Vielma, director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI.