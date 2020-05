Anuncian nueva película de G.I. Joe

Paramount Pictures y Hasbro anunciaron que están desarrollando una nueva película de la franquicia G.I. Joe, informó este lunes la revista Variety.

Paramount y Hasbro confirmaron que trabajan con Joe Shrapnel y Anna Waterhouse para escribir el guión.

El nuevo proyecto sería un seguimiento del próximo lanzamiento de Paramount “Snake Eyes: G.I. Joe Origins “, con la estrella de “Crazy Rich Asians” con el actor Henry Golding en el papel principal como jefe de un grupo antiterrorista.

La película es un reinicio de la franquicia, y llega siete años después de “G.I. Joe: Retaliation”. La serie de películas, basada en la línea de juguetes de Hasbro, se lanzó en 2009 con “G.I. Joe: The Rise of the Cobra”. Ambas películas recaudaron 678 millones de dóalres en la taquilla mundial.

El veterano productor de acción Lorenzo di Bonaventura, que ha producido el “G.I. Joe” y “Transformers”, producirán la nueva película con Allspark Pictures de Hasbro.

Shrapnel y Waterhouse escribieron la reciente película biográfica de Jean Seberg “Seberg”, protagonizada por Kristen Stewart y “Rebecca” de Netflix, con Armie Hammer y Lily James.

El dúo también está trabajando en “The Great Machine” basada en el cómic de Brian K. Vaughan “Ex Machina”. Son representados por Grandview, Curtis Brown y el abogado Sean Marks.

Con iformación de Variety.

FM