Para cancelar reformas se requiere apoyo del Congreso, defiende Emilio Gamboa

Emilio Gamboa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, consideró que no habría manera de que Andrés Manuel López Obrador, en caso de que ganara la Presidencia de la República, revirtiera reformas estructurales como la educativa y la energética, sin el apoyo del Congreso.

Gamboa también defendió los beneficios de proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Tiene que analizar mucho más lo que está en juego, ya tenemos 45 mil trabajadores hoy trabajando en el nuevo Aeropuerto de la Cuidad de México, me parece que es imposible que se dé marcha atrás y me parece que no es por capricho echar para atrás la reforma energética. La reforma energética ya demostró que, en dos años y medio, ya ha generado proyectos de inversión por más de 100 mil millones de dólares, eso ya no se puede echar para atrás por ningún decreto, tendría que pasar por el Congreso y veremos qué va a pasar el primero de julio”, agregó.