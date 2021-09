Paquete Económico 2022 garantiza aumento en pensiones y becas, sin incremento de impuestos: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó este jueves 9 de septiembre de 2021 que el presupuesto público para 2022 garantiza aumento en pensiones y becas, sin incremento de impuestos. Aseguró que el Paquete Económico, entregado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a la Cámara de Diputados, para el próximo año es “muy profesional” y “realista”, buscando tener ingresos para las obras y los programas sociales.

“Nos permite tener ingresos para financiar obras, programas, no aumenta la deuda y no aumentan impuestos. No hay ‘gasolinazos’ y es un buen presupuesto, y los pronósticos de crecimiento se van a cumplir”, aseguró el mandatario en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional.