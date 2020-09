Mario Delgado califica como prudente Paquete Económico 2021

El líder de la bancada morenista en San Lázaro, Mario Delgado, calificó como prudente el Paquete Económico 2021 enviado por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados.

“Me parece un paquete prudente donde se pone por delante primero la inversión social y un esfuerzo en materia de reactivación a través de los proyectos de infraestructura, de proteger a las empresas y las familias no aumentando impuestos y dándole certeza a los mercados financieros de que este es un gobierno responsable financieramente y no vamos a usar de manera frívola el endeudamiento”, dijo Mario Delgado.

El legislador consideró que la oposición no debe exigir que se frenen los proyectos de inversión del gobierno, ya que éstos generarán empleos y ayudarán a mitigar la crisis económica.

“Yo digo que hay que separar los debates, una cosa es que no gusten a algunos sectores los proyectos de infraestructura, pero lo que no podemos pedirle al gobierno es que no gaste en infraestructura porque es el gasto contra cíclico por excelencia, es el que genera empleos, es el que genera actividad económica, mantiene su compromiso de no aumentar impuestos”, agregó Delgado.

Estimó que hasta la segunda mitad del sexenio se podría presentar una reforma fiscal para su análisis.

“Por qué no ha planteado una reforma fiscal el gobierno, esa es una buena pregunta, porque primero tenía que acreditar con la gente que sus ingresos ya no, que sus impuestos ya no se iban por el caño de la corrupción o el despilfarro, primero la política de austeridad de combate a la corrupción, de mayor transparencia, de reorientar los rubros del gasto público hacia lo que verdaderamente importa que es la inversión social, entonces, una vez que se han hecho estas reformas entonces sí podríamos empezar a hablar de que se va a exigir un mayor esfuerzo fiscal hacia las empresas y a las familias, pero no en los tres primeros años de la administración”, explicó el diputado morenista.

Con información de Héctor Guerrero.

