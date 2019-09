CCE y Coparmex reaccionan ante Paquete Económico 2020

Carlos Salazar Lomelín presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), fijaron sus posturas ante el Paquete Económico 2020 del Gobierno federal, en entrevista para Despierta.

Las cifras económicas se ven bien, yo creo que el mercado lo va a recibir bien. Como también se había prometido, no hay modificación fiscal importante”, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El empresario dijo que las cifras son alcanzables y que la aprobación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado T-MEC, va a ayudar.

El presupuesto trata de buscar la disciplina que tanto nos habían anticipado (…) El superávit fiscal primario de 0.7 es alcanzable, después de haber llegado este año al 1% tenemos un pequeño aumento en el presupuesto con el año anterior y como se había prometido no hay una modificación fiscal importante”, señaló.

Video Entrevista completa de Carlos Salazar Lomelín, en Despierta. (CCE)

Carlos Salazar insistió en que lo preocupante es el rubro de inversión pública.

¿Qué me preocupa? La inversión pública sigue siendo muy, muy baja, en el mejor de los casos 2% del PIB y eso te explica toda la falta de crecimiento en el país. Este es un llamado constante nuestro a que si no aumentamos la inversión no habrá crecimiento”, señaló.