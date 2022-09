‘Papás, no se les ocurra venir’: Maestra narra balacera desde el interior de plantel en Guaymas, Sonora

Una balacera afuera de la escuela “Nicolás Bravo”, en la colonia Ampliación Burócrata en Guaymas, Sonora, provocó pánico entre alumnos y maestros.

Los primeros reportes señalan que las autoridades activaron el código rojo tras ubicar una casa de seguridad en la avenida Orquídeas, muy cerca del bulevar Plutarco Elías Calles.

En redes sociales, una profesora detalló parte de lo que estaba ocurriendo

“Sí, papás de veras lamento informarles que esta situación es real, son, fueron de 6 a 7 balazos, sigo tirada en el suelo aquí adentro del salón, con los conserjes, ignoro que está sucediendo, no se escuchan policías, no nada, es un silencio, por favor estén al pendiente y no, no pasen por aquí… papás desafortunadamente, los balazos no paran, entonces no se les ocurra venir, la escuela ya se cerró”