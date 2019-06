Papa ordena a nuncios vivir con humildad y acercarse a los pobres

El papa Francisco dijo este jueves a sus embajadores en todo el mundo, algunos de los cuales han estado involucrados en escándalos sexuales y financieros, que deben vivir con humildad y estar más cerca de los pobres que de la élite.

En un documento entregado a más de 100 embajadores reunidos en Roma, Francisco sostuvo que los miembros de la Iglesia tienen que “vivir para las cosas de Dios y no para las cosas mundanas”.

El Vaticano es un Estado soberano, así como la sede de la Iglesia Católica Romana de 1.300 millones de miembros, y tiene relaciones diplomáticas con más de 180 países. Sus embajadores, conocidos como nuncios, son a menudo los diplomáticos de mayor rango y más visibles en una nación determinada.

En los últimos años, algunos diplomáticos del Vaticano se han visto sumidos en escándalos. El nuncio en Francia, el arzobispo Luigi Ventura, está bajo investigación en París por acusaciones de abuso sexual.

El papa Francisco en el Vaticano. (Reuters)

En 2013, el arzobispo Jozef Wesolowski, embajador en República Dominicana, fue acusado de pagar a niños por tener sexo. Fue separado de su cargo, detenido en el Vaticano y expulsado del sacerdocio, pero murió en 2015 antes de su juicio.

El año pasado, un tribunal del Vaticano condenó al sacerdote italiano Carlo Alberto Capella a cinco años de cárcel por poseer pornografía infantil mientras estaba desplegado en Washington.

Un hombre de Dios no engaña ni defrauda a los demás y no se rinde a los chismes. Conserva la mente y el corazón puros, no permite que sus ojos y oídos se contaminen con la inmundicia del mundo”, dijo el Papa, quien destacó que los nuncios que “se descarrilan dañan incluso a la Iglesia”.