Papa Francisco: ‘Mi pierna no está bien, el médico me ha pedido que no camine’

El papa Francisco se disculpó con un grupo de fieles por tener que recibirles sentado debido al problema que sufre en una pierna y, aunque lo consideró una “humillación”, reconoció que debe obedecer a sus médicos.

“Ahora les daré la bendición y rezaremos juntos para que el Señor los bendiga a todos. Y luego los saludaré, pero hay un problema: esta pierna no está bien, no funciona, y el médico me ha pedido que no camine”, dijo con una sonrisa al término de la audiencia con peregrinos de Eslovaquia, en el Aula Pablo VI del Vaticano.