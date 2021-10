Papa Francisco advierte que el demonio entra a la Iglesia por ‘mundanidad espiritual’

El papa Francisco advirtió que el demonio entra en la Iglesia aprovechándose de la mundanidad espiritual del clero, en un discurso ante el capítulo general de las religiosas del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora.

Francisco previno a las monjas de sucumbir a lo frívolo de la vida pero también les instó a no aprovecharse de su “estatus”.

“Atentas a la mundanidad espiritual. Para vivir no se necesita cambiar de teléfono móvil o de tomarse unas vacaciones en la playa. Estoy hablando de cosas reales. La mundanidad es un espíritu que no te deja estar en paz o con una paz no bella”, avisó.