Papá de Yolanda Martínez exige detener a responsable de la desaparición de su hija

El señor Gerardo, papá de Yolanda Martínez exigió al llegar a la Fiscalía General de Nuevo León que se detenga al responsable de la desaparición de la joven.

Yolanda Martínez, la joven madre, desapareció en el municipio de San Nicolás el pasado 31 de marzo.

Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez, dijo: “Van 35 días que no encuentro a mi hija señor y no me la van a dejar tirada como un perro y el asesino tiene que decir y si no… no tiene la capacidad la Fiscalía para gancharme a esa persona, para atorarlo, porque no debe estar en la calle, porque es peligroso”.

