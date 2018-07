Paola Rojas se convierte en ‘árbol’ con el poder de la mente

La periodista Paola Rojas se convirtió en ‘árbol’ durante una demostración sobre el poder de la mente, guiada por el consultor, conferencista y escritor Helios Herrera. Puedes ver el ejercicio en este video:

Tu mente tiene más capacidades de las que normalmente usamos, nuestra mente es como una navaja suiza, tiene un montón de herramientas, un montón de aplicaciones que nosotros no sabemos que están ahí y no sabemos para qué sirven y cómo se usan y que se puede aprender. Cuando alguien las usa creemos que es pensamiento mágico y no, simplemente es conocimiento, aprender, practicar”, describió Herrera.