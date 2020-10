Cierran panteones de la CDMX previo al Día de Muertos y causa molestias

Los panteones de la Ciudad de México estarán cerrados este 1 y 2 de noviembre para evitar el riesgo de contagios de COVID-19 entre los asistentes. Pero desde este viernes algunos cementerios ya se encuentran cerrados al público y causa molestias.

“Nosotros estuvimos checando con tiempo y dijeron que si iba a haber acceso por eso es ahora sí que hice el gasto para poder traer unas flores y ustedes simplemente dicen no, es que no hay acceso y no hay acceso y no son nada accesibles”, dijo una visitante. “Yo la comprendo, es por su protección, está el anuncio por parte de la alcaldía desde hace ya varios días que el acceso está restringido para visitas”, explicó una empleada de la alcaldía Iztapalapa.

La familia de Rocío Hernández es una de las muchas que intentaron llevar ofrendas a sus difuntos. Ella vino desde Ecatepec, Estado de México, al panteón de San Lorenzo Tezonco para visitar a su madre.

“Entiendo que no podemos pasar todos por medidas de seguridad de nosotros y de todos, simplemente estoy pidiendo que me dejen pasar a mí, poder dejar las flores a mi familiar y retirarme, no quieren”, dijo Rocío Hernández.

La única manera para ingresar a los panteones de la Ciudad de México es para los servicios de inhumaciones, exhumaciones, incineraciones o por algún trámite administrativo.

“Hablé por teléfono y pregunté si había servicio, porque no había habido servicio y si me podían atender, en este caso me dijeron que sí”, agregó la señora Imelda Serrano.

La mañana de este viernes, el panteón Dolores, en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue resguardado por efectivos de la policía capitalina y vallas metálicas para impedir el acceso.

“Hoy no es 31 y ya está cerrado el panteón, le estoy preguntando al policía y hasta se molesta conmigo, y le digo entonces ya el martes podemos venir, es que no sabemos si sí lo van abrir el martes o no”, insistió Socorro Alba.

Otras personas, como Clara, optarán por continuar con la tradición, pero desde su casa.

“Siempre he creído en eso, de alguna manera las costumbres que le inculcan a uno desde niña, siempre fue mi abuela la que nos inculcó esto”, dijo Claudia Verónica Ávila Rodríguez.

Es conocida entre sus vecinos de la colonia Pro-Hogar, en la alcadía Azcapotzalco, por la vistosa ofrenda que coloca cada año afuera de domicilio, sin embargo, esta esta ocasión tomará medidas para evitar contagios.

“Anteriormente la ponía en el patio, pero como nadie la admiraba y como venían amistades y me decían: ¿por qué no la pones afuera?, se decidió que yo lo hiciera en la banqueta y poner así la ofrenda”, explicó Clara.

Una tradición que continuará vigente durante este día, es la del Pan de Muerto.

“Supuestamente ésta es la cabeza y estos son los pies, son los huesitos de las costillas, supuestamente, la tradición dice esto, estos los sacamos al día, por ejemplo, sacamos antier, ayer, hoy y mañana”, explicó el panadero Jaime García.

Varios panaderos aseguran que la venta de este pan los vino a salvar de las malas ventas que han tenido durante el año, por la pandemia.

“Así es, el Pan de Muerto nos vino a rescatar y a que subamos nuestra venta, nosotros ofrecemos un pan 100% artesanal”, agregó Ivonne Gallarda, supervisora de pastelería.

