Panistas y aliados de Morena se enfrentan a gritos en sesión de la Comisión Permanente

A gritos se enfrentaron panistas y morenistas con sus aliados en la sesión de la Comisión Permanente, cuando era momento de discutir la situación política del país.

El diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la derecha de golpear al gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

De inmediato, la bancada panista inició un conteo del 1 al 26 en alusión a las personas fallecidas en la tragedia de la línea 12 de Metro, con fotografías en sus manos.

La panista, Xóchitl Gálvez, respondió a Fernández Noroña así.

“Deje de gritar y de ladrar, por favor. Yo sé que está usted acostumbrado a hacerlo, pero respete. No, no es carroña, es ineptitud y corrupción… por más que digan que es carroña, hay 26 personas fallecidas por una obra que fue mal construida, las trabes no se caen por obra de la casualidad, un Metro no se desploma porque simple y sencillamente se cae de la nada. Se cayó porque hay un problema o de diseño o de construcción o de mantenimiento”, dijo la senadora Xóchitl.