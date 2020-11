“No me van a callar”, dice la panista Kenia López tras pedido de destitución de Morena

La bancada de Morena en el Senado exigió la destitución de la panista Kenia López como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

En plena sesión de esta Comisión, la senadora Antares Vázquez dio lectura a la petición formal que enviaron al presidente del Senado, Eduardo Ramírez, mientras la senadora López presidía los trabajos en ese momento.

En su presencia, la legisladora morenista le reprochó que ejerzca el cargo con fines políticos y omisiones.

“Solicitamos a ustedes su intervención a fin de que la senadora Kenia López Rabadán sea removida de su cargo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República en la LXIV Legislatura, a razón de haber fallado a su responsabilidad de actuar de manera imparcial en el ejercicio de sus funciones, emitir expresiones contrarias al respeto a los derechos humanos y no garantizar que los trabajos de la Comisión se lleven a cabo conforme a las disposiciones que nos rigen. Informamos también que hasta en tanto nuestra petición sea atendida, quienes suscribimos manifestaremos pública y abiertamente nuestro rechazo a la titularidad de la senadora como presidenta”, declaró Antares Vázquez, Senadora de Morena

Los señalamientos de Antares Vázquez fueron acompañados por las de la morenita Malú Micher, presidenta de la Comisión de Equidad de Género.

“Lamentablemente supimos de algunos comentarios burlones de la presidencia de esta Comisión, diciendo que esa solicitud de renuncia, que no le moviéramos, porque el senador Monreal había declarado que eso no se va a hacer”.

Tras estas afirmaciones, la aludida dio su postura.

“Si hay una decisión de este Senado, la sabremos. Yo solamente quiero decir: ‘no me van a callar, no me voy a detener en seguir defendiendo a millones de mexicanos’”, dijo Kenia López, (PAN) Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos