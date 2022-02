Pandemials, nueva generación marcada por el covid-19

Hiperconectados, pero aislados de la sociedad, es la realidad que está marcando a la llamada “Generación Pandemials”, son niños que nacieron o han vivido sus primeros años inmersos en la pandemia de covid-19.

Miles de niños en México nunca han ido a la escuela, nunca han tenido amigos, ni han conocido en persona a sus maestros, porque siguen confinados en casa.

Especialistas los han llamado “niños caracol” o “niños con síndrome cabaña”.

“Todo lo tenían en su cuarto, comían en su cuarto, estudiaban en su cuarto, se relacionaban en su cuarto, tu trata de sacar a un niño caracol de su conchita y vas a ver cómo se pone; se ponen de verdad fatal, se estresan muchísimo, lloran terrible, eso ya es alarmante”, indicó Estela Durán, directora del Centro de Psicoterapia Breve e Hipnosis. “Nosotros toda la vida les hemos dicho a los niños, comparte, juega con tu amigo, y ahora es mantén tu distancia, no compartas, sí es difícil, sí les está costando mucho trabajo, ven el material y no saben qué hacer con él. Lo que les afecta es en la sociabilización, estamos por la pandemia, creando niños solitarios, juega tu solito, en cuestión de estar con alguien si les está afectando mucho, les hace falta que asistan a la escuela, es, pero así una necesidad para ellos impresionante”, refirió Angélica Delgado, maestra de jardín de niños.

La pandemia de covid-19 ha traído para los niños grandes aprendizajes tecnológicos y en temas de salud, pero enormes regresiones en alimentación, psicomotricidad, lenguaje y principalmente en socialización.

“Fue un retroceso para él, ya hacíamos lo que podíamos con mucha paciencia y ya lo logramos, su lenguaje no era muy fluido, los dos años y todos los 3 años, su comunicación, sí me decía unas cuantas palabras, pero un retroceso, sí”, externó Tania, madre de Mario. “Se les está atribuyendo a las primeras infancias, pero en realidad es un tema que va a atravesar a todas las generaciones. Están experimentando sus primeros años de socialización en un confinamiento, para ellos no hay un antes, se está viendo atravesada su infancia por temores, por angustias, y en muchos casos han tenido que transitar la enfermedad de familiares, de amigas, de amigos, eso sin duda va a tener un efecto importante, son efectos que en estos momentos todavía no es posible vislumbrar. Si lo que vislumbran es una sociedad de la desconfianza, del miedo, de no confiar en nadie”, aseguró Christian Ascencio, sociólogo de la UNAM.

Dylan dejó la escuela hace 2 años, justo cuando iba a ingresar a la primaria, dejó también el futbol americano y rompió toda relación con sus amigos. Su mamá ha notado cambios drásticos en su forma de ser.

“En la casa parece leoncito enjaulado, ya no aguanta, necesita a sus amigos, necesita convivir, no puede estar tomando clases en línea porque no aprende como debe ser, es un niño muy hiperactivo, se ha vuelto muy huraño, muy enojón, están todo el día en la tablet”, dijo Nayeli, mamá de Dylan.

Dilan extraña a sus amigos, los juegos y el contacto físico, ahora se ha refugiado en su tableta y juguetes favoritos, los dinosaurios.

-Reportera: “¿Qué es lo que más extrañas de la escuela?

“A mis amigos y los juegos”, respondió Dylan, de 8 años.

-Reportera: ¿Por qué no has podido regresar a la escuela?

“Por la pandemia, porque la pandemia te puede afectar y más si andas sin tapabocas”, indicó Dylan,

Especialistas recomiendan a los padres, reprogramar a los menores poco a poco, para que comiencen a romper aislamiento, salgan y socialicen con niños de su edad, solo así evitarán que los miedos aprendidos en estos últimos años sean permanentes. Este acercamiento se debe hacer a través de las burbujas sociales, que consisten en tener contacto con un mismo grupo de personas, ajeno a la familia, pero estrecho, para de esa forma evitar la propagación del virus de covid-19.

“Tendremos que hacer un esfuerzo por acercarles a otros niños y niñas porque tengan algún espacio de contacto, que nuestras niñas y niños interactúen con otros en un parque, por algunos momentos, por periodos cortos de tiempo, pero que haya esos espacios de interacción, para que puedan también hacer amigos y amigas, lo que importa es que esos vínculos se establezcan y se refuercen, no podemos desconfiar de todas las personas ni relacionarnos a partir del miedo”, explicó Christian Ascencio, sociólogo de la UNAM. “Para un niño que se le estuvo diciendo durante prácticamente 2 años tienes que guardar distancia social, no puedes salir de casa, si sales probablemente te puedes enfermar, contagiar y lo peor si sales te puedes morir, esa programación está permeando hacia el inconsciente, sí tenemos como papás que tener muy claro que esto debe ser un proceso para regresar a la normalidad, que no podemos desesperarnos porque lo que podríamos provocar en los niños es un trastorno de ansiedad, hay que reprogramarlos, si no lo que vamos a tener son niños con ataques de pánico, niños con enuresis, ecopresis, con un pavor de relacionarse con el otro, porque así fue programado dos años, no podemos presionarlos demasiado, tenemos que ir a su ritmo y si ya estamos detectando trastornos, sí se le tiene que acompañar a terapia”, añadió Estela Durán, directora del Centro de Psicoterapia Breve e Hipnosis.

