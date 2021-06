Pandemia puede ser endémica y crónica si se retrasa acceso a vacunas COVID-19: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que la pandemia por COVID-19 puede ser endémica y crónica, si no se atiende el abastecimiento de vacunas a nivel mundial y que fue una de las preocupaciones expuestas en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20, celebrada en Italia.

“Vamos a tener una situación difícil por más de los dos próximos años, si se sigue retrasando tanto el acceso a las vacunas, especialmente para los países de África, población en África vacunada no llega al 2% a esta fecha. Desde luego que, en el Caribe y América Latina, como se los dije ayer en la reunión, tenemos una situación muy difícil, pero la situación africana es gravísima, se va a convertir en una pandemia endémica, crónica, si no actuamos más rápido”, indicó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Al término de su segundo día de actividades, durante su gira por Europa, en una videoconferencia de prensa, el secretario descartó que el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID 19, Covax, haya fracasado. Sostuvo que la llegada de más vacunas a ese mecanismo depende de la decisión de los 5 países productores.

Cuestionado sobre si se abordó el tema de la movilidad y la aceptación de determinadas vacunas para ingresar a algunos países, como Europa, el canciller dijo que conforme la Organización Mundial de la Salud avale las vacunas, los países estarán obligados a aceptarlas y que, por el momento, al llegar a Francia este martes no le preguntaron qué vacuna tenía, que sólo le pidieron prueba COVID, ya fuera de antígenos o PCR.

Desde París, Marcelo Ebrard apuntó que otra preocupación vertida entre las naciones miembros del G20 fue la recuperación económica tras la pandemia.

“Otra idea importante es la que tiene que ver con los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional para el acceso, sobre todo a los países que no tienen capacidad de endeudamiento, tratar de enfrentar otra desigualdad muy grande que es ¿quién se puede endeudar y quién no?”, señaló Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Asimismo, hizo votos porque Estados Unidos retire de forma paulatina las restricciones en la frontera con México.

“Lo que México está planteando es que conforme avance la vacunación de ambos lados de la frontera, el criterio para determinar qué restricciones y qué actividades vas a considerar esenciales y cuáles no, vaya cambiando, yo no esperaría que de pronto un 21, por decir algo el 21 de julio nos digan ya no hay restricciones”, destacó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.