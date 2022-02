Pandemia obliga a negocios cerrar locales y reinventarse con las llamadas dark kitchen

La pandemia obligó a muchos negocios a cerrar sus locales. Para subsistir tuvieron que reinventarse y aprovecharon la tecnología para formar las llamadas cocinas fantasma, o dark kitchen, negocios de alimentos preparados que no tienen instalaciones físicas con mesas para recibir clientes.

“La idea sí era empezar en un establecimiento pero por la pandemia ya vimos que todo empezó a cambiar, que esto era lo de hoy en día“, dijo Roberto Ibéllez, chef en A Bocados.

“Al principio nuestra idea era abrir un local de hamburguesas fijo, con servicio de mesas, como esto no pasaba, decidimos abrir una dark kitchen”, dijo Rodrigo Toro, socio en Chubbies Burger.

“Es lo mismo que un restaurante, nada más que no tienes un servicio de comedor. No tienes mesas, no tienes meseros. Sólo tenemos servicio de delivery o de pick up. O sea, la gente puede venir por su pedido”, reiteró Rodrigo Toro, socio en Chubbies Burger.