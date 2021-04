Durante la pandemia, mujeres dejan los tacones y andan descalzas, ortopedistas advierten riesgo

Entre los múltiples efectos que ha tenido la pandemia en la vida cotidiana está el uso de calzado cómodo, como tenis o sandalias, frente al formal como zapatillas, principalmente entre las mujeres, esto también ya se refleja en sus pies con padecimientos ortopédicos.

“Nunca más me compré unos tacones, desde incluso la segunda semana de marzo del 2020, que estoy haciendo teletrabajo, nunca más me he comprado unos tacones y creo que esto llegó para quedarse”, dijo Rita Indriago, oficinista.

Rita usaba todos los días zapatos de tacón para ir a la oficina, llegó la pandemia y desde entonces, dice, no se quita tenis y sandalias.

En la calle hay muchas mujeres que incluso usan vestido con tenis.

La industria ya notó la demanda de chanclas, pantuflas y cualquier otro calzado de los llamados “cómodos” y el rezago de las zapatillas y zapatos formales.

Haber dejado de usar zapatos trajo también consecuencias en la salud de los pies. Los ortopedistas ya comenzaron a tener más visitas, desde que la gente tiene más de un año usando sandalias o pantuflas en casa.

Las mujeres pasaron de presentar juanetes o tendinitis de aquiles por usar zapatillas, a otras patologías por usar sandalias.

Los ortopedistas advierten los riesgos de estar todo el día descalzo.

“El peso de tu cuerpo está haciendo un impacto completo sobre la planta del pie y entonces te puede provocar facitis plantar, dolor a nivel del talón y si tienen un espolón calcáneo se puede llegar a progresar”, insistió la ortopedista y traumatóloga del Hospital General de México.

“Hoy día intenté ponerme unos tacones y no me entraron, no sé si porque el pie se hincha un poco, ya no puedo caminar, me siento principiante, ni cuando tenía quince años”, concluyó entre risas la oficinista Rita.