Aumenta riesgo a privacidad durante pandemia por conectar aparatos domésticos a internet

“En mi caso han sido temas de viajes, si digo ‘ah bueno, a mí me gustaría irme a Alaska’, entonces, de repente me empiezan a aparecer en las plataformas, marcas de ropa que son para el frío, invaden mi privacidad, me empiezan a aparecer promociones de vuelo, me empiezan a aparecer gadget’s y es ahí cuando uno se queda pensando ¿qué tanto acceso tienen todas las plataformas?, tanto a los micrófonos, o a la cámara de mi celular, incluso la cámara de la computadora”, menciona, Valeria.