Pandemia obliga a padres trabajadores dejar a hijos solos en casa en regreso a clases

Una de las consecuencias de la pandemia es el regreso a clases a distancia. Muchos padres tienen que dejar solos a sus hijos en casa, frente a la televisión

Te recomendamos: Comerciantes del Mercado Juárez adaptan locales para que sus hijos tomen clases

Santiago de 10 años y Gustavo de 8 años de edad se quedan a veces solos durante del día, porque sus padres tienen que salir a trabajar o a comprar las provisiones para la comida.

Solo hay un televisor en casa, por eso en la sala se turnan Gustavo y Santiago para atender las clases.

Mientras Braulio trabaja desde casa, en el comedor, manda correos, revisa que sus hijos sigan las clases; antes ya fue por la comida y llevó al perro al veterinario.

Se apura porque después esa computadora la tiene que usar Gustavo o Santiago, que luego de las clases por televisión, tienen clases en línea.

Elizabeth, antes de irse al hospital, adelanta la limpieza de la casa, porque después cuando regrese en la noche, seguirá con los pendientes de casa, esos que nunca acaban.

En esa casa como en muchas otras se ha revalorizado el papel de los maestros, porque los padres no saben bien cómo enseñar a los hijos o incluso manejar sus conductas.

“Si la verdad, a veces no meditamos, el ser maestro hay que tener bastante paciencia, hay que saber cómo explicar las cosas, a mi lo que me cuesta trabajo es que yo explico las cosas a como yo las entiendo y luego ellos no me entienden y me desespera, digo uno no está acostumbrado a eso no, ahí dices los maestros se tienen que preparar y luego que tienen varios niños, yo nada más tengo dos y me estoy volviendo loco”, insistió Braulio.