Pandemia afecta negocios tradicionales en San Luis Potosí

En un pequeño cuarto de azotea de la zona del Mercado República en la capital de San Luis Potosí, se localiza desde hace más de 40 años un taller de restauración de figuras religiosas de yeso, conocido como el “Hospital del Niño Dios”

Los propietarios, Don Armando Vargas y Josefina Contreras, quienes iniciaron esta tarea de restauración de figuras para nacimientos, se resguardaron por la pandemia, pero el negocio quedó en manos de su hijo Armando Vargas.

“Me gusta, dicen que cuando un trabajo te gusta, no es trabajo, como a mi me gusta mucho hacer esto, me entretiene, me gusta ver hasta como cambian los niños cuando uno los arregla, unos los pinta. Me gusta cuando lo entrego y la gente agradecida por el trabajo”, destacó el restaurador Armando Vargas.