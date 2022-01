PAN y PRD en el Senado defienden comisión para investigar excesos de poder en Veracruz

Los coordinadores del PAN y PRD en el Senado de la República defendieron la legalidad de la Comisión formada en esta Cámara para investigar los excesos de poder y abusos a los derechos humanos en Veracruz, luego de la detención del secretario técnico de la Jucopo, José Manuel del Río.

Te recomendamos: PAN pide a ciudadanos ir al Senado para que se investiguen presuntos abusos en Veracruz

En declaraciones por separado, aclararon los objetivos de la Comisión.

Julen Rementeria, coordinador del PAN, dejó claro que la intención no es solicitar la desaparición de poderes en Veracruz.

“Y por eso les diría yo a las y los senadores de Morena, ¡calma!, no hay tal cosa, no hay esa intención, lo que queremos más que quitar a nadie, es que se corrija lo que se está haciendo mal y, en todo caso, me parece que, sí llegarán a actualizarse las hipótesis que se contemplan en la Constitución y en las leyes, pues entonces habría que intentar proceder a ello. Pero, tendría que haber la falta de los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y entonces esto se antoja difícil que se pueda alcanzar a realizar y tampoco es en esencia lo que se quiere, lo que se quiere es que se corrijan las cosas en el estado de Veracruz y se dejen de atropellar los derechos de los ciudadanos, y que se encarcele a la gente simplemente por una consigna o por un mandato de un grupo o de un partido en el poder”, dijo Julen Rementeria, coordinador de los senadores del PAN.