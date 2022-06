PAN y PRD rechazan propuesta del PRI de permitir a familias poseer armas de fuego

La propuesta del presidente del PRI de permitir a las familias mexicanas poseer armas de mayor calibre para defenderse de la delincuencia, fue rechazada por legisladores del PAN y PRD.

El líder de los diputados perredistas, Luis Espinoza Cházaro, dijo que, aunque no la comparte, respeta la propuesta originada ante la falta de atención del Estado mexicano a la inseguridad.

“No es una propuesta que fue consultada al seno de Va Por México, yo respeto la posición del presidente del PRI y diputado compañero de nosotros, compañero de la coalición, no comparto el hecho de que armar a la gente sea la solución, yo creo que el Estado mexicano es el responsable de garantizar la seguridad, creo igual, fervientemente, que la estrategia de abrazos y no balazos no funciona”, dijo el diputado Luis Espinoza Cházaro, Coordinador PRD.