PAN y Morena se enfrentan tras elección de Rosario Piedra

Militantes del partido Acción Nacional y Morena en el Senado de la República continúan el enfrentamiento por la elección de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La bancada panista alista una serie de acciones pata impedir que rinda protesta legal al cargo este martes ante el pleno.

En conferencia de prensa, aseguraron que está en juego la honorabilidad del Senado y la legitimidad de la presidencia de la CNDH.

Tiene que ver con que no se permita el robo, la ilegalidad y, por supuesto, la denostación al mismo Senado; primero que nada, le estamos pidiendo que no se cité a la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra a rendir protesta al cargo de titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos , que no se le cite. Segundo, que se reponga el procedimiento de elección para la presidencia de la CNDH, tercero, que el nuevo procedimiento de elección de la o el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea en una votación con tablero abierto y fedatario público. Y cuarto, que se dé vista a la Contraloría Interna de este Senado de la República y al Ministerio Público”, puntualizó Kenia López, senadora del PAN.

En conferencia, por separado, la bancada de Morena respondió.

Tengan la certeza de que no les hemos mentido, que hemos tenido un proceso legal, un proceso donde Rosario no se legitima con su protesta aquí en este Senado, solamente cumple un requisito legal. Vamos a apoyarla y yo no veo la posibilidad de que ella no pueda tomar protesta, traemos datos que quieren radicalizarse sacando una huelga de hambre”, aseguró Eduardo Ramírez, senador de Morena.