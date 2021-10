PAN y Morena se enfrentan en debate por abasto de medicamentos para niños con cáncer

PAN y Morena se enfrentaron en el debate de la sesión del Senado por el abasto de medicamentos, especialmente para mujeres y niños que padecen cáncer.

Originalmente el tema era la aprobación de una reforma para que las Cámaras del Congreso de la Unión sean espacios 100% libres de humo.

Sin embargo, la panista Martha Márquez subió a la tribuna para señalar.

“Me parece una falta de respeto que pasen y pasen uno y otro dictamen que no tenga que ver con salud, que no tenga que ver con lo que pasa en el IMSS, en el ISSSTE y con el desabasto de medicamentos. Lo que yo le quiero preguntar al gobierno federal es ¿si ya tienen un plan para que en 2022 no falten los medicamentos? Yo les daré algunas ideas, porque parece que no saben cómo hacerlo. La primera, que renuncie Juan Antonio Ferrer y que renuncie Jorge Alcocer, que renuncie Zoé Robledo porque en la clínica 3 del IMSS, en Aguascalientes, no hay medicamentos y se acostumbraron ya a mentir y le enseñaron al personal de Salud a mentir, porque no saben qué hacer con los pacientes, faltan jeringas, faltan quimios, faltan diferentes medicamentos”, dijo Martha Márquez, senadora del PAN.