PAN y Morena chocan por aumento en tarifas de agua en 165 colonias de CDMX

Este miércoles, 26 de enero de 2022, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, diputados locales se enfrentaron por los cobros de agua especiales para 165 colonias.

El Partido Acción Nacional (PAN) propuso que se anulara el 35% de cobro extra para consumos mayores a 60 mil litros en dichas colonias, lo que provocó que los diputados de Morena y sus aliados subieran a tribuna para defender el cobro.

Ante los argumentos de la oposición, los diputados de Morena subieron el tono de la discusión, al grado que el presidente de la mesa tuvo que pedir a un diputado de Morena, que se refiriera con respeto a hacia el resto de los legisladores, aunque el morenista ignoró el llamado.

“El déficit de credibilidad ya quedó del lado de la bancada del PAN, hasta el coordinador que ahí anda como…¡No, peor! Peor, peor, peor, de esos borrachos de cantina que, de manera altanera, de manera altanera se la pasa desafiando y retando y ofendiendo a nuestra jefa de Gobierno”, dijo el diputado Gerardo Villanueva, del grupo parlamentario de Morena. “Ok, sí pedimos que se conduzca con respeto hacia todos los diputados y diputadas de este recinto, gracias”, pidió el presidente de la cámara.

“Tampoco estoy diciendo nada que no se conozca públicamente, dicho sea de paso, entonces no acepto que se me reconvenga diputado presidente”, añadió el diputado Gerardo Villanueva, del grupo parlamentario de Morena.

Diputados del PAN argumentaron que, como el cobro especial de 35% extra se aplica solo en alcaldías donde gobierna la oposición, la medida no es justa, ni equitativa.

“Curiosamente esta medida fue tomada en 7 alcaldías que se encuentran en manos de la oposición, por lo que es claro que se trata de una revancha política. ¿Por qué no hicieron este aumento en las alcaldías en manos de Morena? El consumo promedio de agua en la ciudad es de 380 litros por persona, por día, eso implica que una familia de 5 integrantes, que es el promedio, por cierto, consume 57 mil litros al mes, es decir casi los 60 mil litros, eso significa que en un bimestre una familia consume 104 mil litros de agua, así que cuando quieran les hago llegar ese estudio que desvirtúa diáfanamente sus mentiras; y luego dicen que esta no es una medida recaudatoria, ah caray, aumentar los impuestos en 35% ¿no es una medida recaudatoria? No insulten nuestra inteligencia ni la de la gente”, indicó el diputado Ricardo Rubio, Grupo parlamentario del PAN.

Tras más de 2 horas de discusión, la propuesta del PAN de anular el cobro extra de 35% por el consumo de agua en las colonias referidas, fue desechada por los diputados de Morena y sus aliados.