PAN votó desde 2019 a favor de incremento de pago del agua en CDMX: Morena

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, aseguró que desde 2019 los legisladores locales del PAN votaron a favor del incremento del pago del agua en los hogares que consuman más de 60 mil litros al bimestre en 165 colonias de diferentes alcaldías.

“La información que dio no es real, es falsa, que ellos aprobaron en el Pleno, por 58 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones esta modificación que se empezó a aplicar en el año 2020, mismas colonias en 2020, mismas colonias 2021, y mismas colonias 2022. Quién exceda de 60 mil litros al bimestre de consumo en el bimestre tendrá un cargo adicional del 35%, ¿es justo o no es justo esto? Claro que no es justo. Nadie, la mayoría de las familias en esta ciudad, en el país, no consumen más de 60 mil litros consumen más de 60 mil litros quienes se pueden dar ese lujo, bueno pues entonces que lo paguen, hay que desincentivar el uso excesivo del agua”, comentó Tomás Pliego, presidente de Morena en la Ciudad de México.